Professor de música é detido suspeito de abuso infantil em escola no interior de MG

Um professor de música de uma escola municipal da cidade de Patos de Minas, a cerca de 400 km de Belo Horizonte, foi detido sob suspeita de abusar sexualmente de crianças. As denúncias surgiram após duas alunas relatarem aos pais os abusos. O advogado do professor afirmou que não há provas concretas das acusações e destacou que seu cliente tem sido alvo de ameaças nas redes sociais e que o carro dele foi atingido por pedras. O suspeito foi afastado do cargo e o caso segue sob investigação.



