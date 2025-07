Profissões do futuro: descubra o que faz um UX Designer, carreira em alta na era digital

Você sabe o que faz um ‘UX Designer’? Por trás de um aplicativo que funciona bem está o trabalho deste profissional. A carreira, em alta no mercado, foca em melhorar a experiência digital do usuário, unindo pesquisa, testes e análise de dados. É o caso de Renan, que otimizou um site de vendas e ajudou a aumentar a receita em 33%. A área atrai estudantes de design gráfico e exige constante atualização, inclusive com uso de inteligência artificial. O mercado de UX Design está em crescimento, especialmente após a pandemia.



