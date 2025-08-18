Profissões do Futuro: jovens apostam no crescimento de jogos digitais no mercado de trabalho

Em Minas Gerais, jovens estão apostando no crescimento dos jogos digitais no mercado de trabalho, um ramo em expansão. João Victor Rodrigues é designer gráfico e trabalha de casa no desenvolvimento de games de entretenimento, atendendo empresas do Brasil e do exterior.



O Brasil já conta com mais de mil estúdios e cerca de 13 mil profissionais. Ao todo, são cerca de 103 milhões de jogadores que movimentam o mercado. Em Minas, há 100 empresas e 500 profissionais. Universidades também formam novos talentos, que já no primeiro semestre produzem animações e simuladores.



