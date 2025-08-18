Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Profissões do Futuro: jovens apostam no crescimento de jogos digitais no mercado de trabalho

Setor movimenta bilhões no Brasil, atrai clientes internacionais e já emprega milhares

Balanço Geral MG|Do R7

Em Minas Gerais, jovens estão apostando no crescimento dos jogos digitais no mercado de trabalho, um ramo em expansão. João Victor Rodrigues é designer gráfico e trabalha de casa no desenvolvimento de games de entretenimento, atendendo empresas do Brasil e do exterior.

O Brasil já conta com mais de mil estúdios e cerca de 13 mil profissionais. Ao todo, são cerca de 103 milhões de jogadores que movimentam o mercado. Em Minas, há 100 empresas e 500 profissionais. Universidades também formam novos talentos, que já no primeiro semestre produzem animações e simuladores.

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • mercado-de-trabalho
  • games
  • América Latina
  • Brasil
  • Minas Gerais
  • PlayPlus
  • RecordPlus

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.