Profissões do Futuro: jovens ocupam maior parte das novas vagas de empregos no país

Segundo o CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, 61% das mais de 166 mil vagas de trabalho criadas em junho no Brasil foram preenchidas por jovens de 18 a 24 anos. Minas Gerais é o segundo estado com o maior número de empregos gerados, atrás apenas de São Paulo. Ainda segundo o CAGED, Minas alcançou a marca histórica de mais de um milhão de empregos com carteira assinada criados desde janeiro de 2019. No primeiro semestre deste ano foram mais de 149 mil novas vagas aqui em Minas Gerais, sendo cerca de 24 mil contratações apenas em junho.



