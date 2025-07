Profissões do futuro: programa envia jovens da rede estadual de MG para estudar fora do país

O sonho de estudar fora virou realidade para estudantes da rede estadual de Minas Gerais. Por meio do programa Passaporte Mineiro do Conhecimento, alunos do ensino médio em tempo integral passam até 10 meses no exterior, com tudo pago pelo governo. Ana Luisa, de Ibirité, na Grande BH, viveu a experiência na Argentina em 2024. Já Riquelme e Alan embarcam no fim do ano para o Uruguai e Canadá. Mais de 94 mil estudantes disputaram uma das 150 vagas. O intercâmbio ajuda a desenvolver autonomia, responsabilidade e visão de futuro. A seleção leva em conta notas, frequência e uma trilha formativa.



