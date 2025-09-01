Profissões do Futuro: relações econômicas internacionais ganham espaço no mercado

Em um cenário de guerras comerciais, novos blocos econômicos e mudanças nas tarifas globais, cresce a demanda por profissionais capazes de analisar os impactos dessas decisões no dia a dia. É nesse contexto que se destaca a carreira em relações econômicas internacionais, área cada vez mais valorizada pelas empresas.



A graduação da UFMG é a única no Brasil com ênfase em economia dentro do campo das relações internacionais. Os alunos estudam disciplinas como macro e microeconomia, estatística e política, formando profissionais com perfil analítico e ampla capacidade de atuação.



