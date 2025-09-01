Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Profissões do Futuro: relações econômicas internacionais ganham espaço no mercado

Curso da UFMG é o único no país com ênfase em economia dentro da área de relações internacionais

Balanço Geral MG|Do R7

Em um cenário de guerras comerciais, novos blocos econômicos e mudanças nas tarifas globais, cresce a demanda por profissionais capazes de analisar os impactos dessas decisões no dia a dia. É nesse contexto que se destaca a carreira em relações econômicas internacionais, área cada vez mais valorizada pelas empresas.

A graduação da UFMG é a única no Brasil com ênfase em economia dentro do campo das relações internacionais. Os alunos estudam disciplinas como macro e microeconomia, estatística e política, formando profissionais com perfil analítico e ampla capacidade de atuação.

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • Comércio Exterior
  • Economia
  • Graduação
  • Minas Gerais
  • Política
  • UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais)

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.