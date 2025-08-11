Programa 'Braille Delivery' leva biblioteca a pessoas com deficiência visual na Grande BH

O programa 'Braille Delivery', idealizado por Glicélio, coordenador do setor de escrita tátil da biblioteca pública de Minas Gerais, foi lançado nesta segunda-feira (11) em Belo Horizonte. O projeto leva livros em Braille e audiolivros diretamente às casas de pessoas com deficiência visual, inicialmente atendendo a região metropolitana da capital mineira. A iniciativa faz parte do ProMais, programa mineiro de acessibilidade e inclusão, e conta com um acervo de 3 mil publicações em Braille e 3.500 audiolivros.



