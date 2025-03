Programa Voa Brasil bate recorde com mais de 5.000 passagens vendidas

O número de bilhetes vendidos pelo Voa Brasil, do Governo Federal, bateu recorde em janeiro. Foram mais de 5.300 passagens vendidas. Lançado no fim de julho do ano passado, o programa permite que aposentados do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) possam comprar dois trechos por ano no valor máximo de R$ 200 cada um. Para ter direito ao benefício, os aposentados não podem ter viajado de avião nos últimos 12 meses.