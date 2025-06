Projeto social de capoeira muda a vida de crianças no bairro Confisco, em BH

Há 15 anos, o grupo de capoeira Firme na Rocha, no bairro Confisco, transforma a vida de dezenas de crianças. Criado pelo mestre Egita após um sonho, o projeto acolhe atualmente 50 alunos e ensina mais do que esporte. Por lá, disciplina, respeito aos pais, valorização da escola e inclusão de crianças autistas e cadeirantes são prioridade. O espaço é mantido com pequenas contribuições dos pais e doações. “Aqui é todo mundo junto. O importante é não ficar de fora”, resume a professora Vânia.



