Prosa na Cozinha: aprenda a preparar o prato Matuto "Metido à Beça"

Neste sábado (23), em mais um episódio do quadro Prosa na Cozinha, o repórter Gabriel Rodrigues e a chef Rosilene Campolina vão ensinar a preparar o prato "Matuto Metido à Beça". Apesar do nome inusitado, o prato é repleto de mineiridade, combinando carne de porco, jabuticaba e até cachaça. Veja a receita completa no vídeo acima.