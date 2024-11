Prosa na Cozinha: chef ensina a preparar macarrão com creme de abóbora e carne de sol

No quadro Prosa na Cozinha, neste sábado (30), o repórter Gabriel Rodrigues e a Chef Rosa Dias vão ensinar uma receita que mistura a culinária italiana com ingredientes bem mineiros: o Spaghetti à la Zuca. Pelo nome, a gente nem imagina, mas o principal ingrediente deste prato é algo muito comum nas mesas brasileiras: a abóbora. O macarrão com creme de abóbora e carne de sol, será que combina? Descubra no vídeo acima.