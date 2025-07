Protesto musical de alunos expõe condições precárias em escola de artes de Minas

Alunos do Cicalt (Centro Interescolar de Cultura, Arte, Linguagens e Tecnologias) se reuniram no estacionamento da instituição em Belo Horizonte para protestar, usando música, contra as condições precárias da escola. Eles relataram problemas estruturais, como goteiras, mofo e janelas quebradas. Outra preocupação dos estudantes é a falta de novas inscrições para cursos técnicos. A Secretaria de Educação de Minas Gerais afirma que a escola, com baixa taxa de matrículas, recebeu R$ 4,6 milhões em investimentos nos últimos anos.



