Quadrilha de ladrões de caminhonetes de luxo é desmantelada e suspeito é preso em MG

Um homem de 37 anos foi preso em Santa Luzia, na Grande BH, suspeito de fazer parte de uma quadrilha especializada em furtos de caminhonetes de luxo. A polícia já prendeu oito suspeitos desde que iniciou as investigações em janeiro deste ano. As imagens divulgadas pela Polícia Civil mostram um furto no bairro Serra, região Centro-sul de Belo Horizonte, onde os criminosos usaram tecnologia para abrir portões e levar os veículos rapidamente. A quadrilha prefere caminhonetes fabricadas entre 2016 e 2022, que eram vendidas por cerca de R$ 15 mil. A polícia continua a investigar o caso e espera novas prisões.



