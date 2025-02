Quadrilha especializada em furto de veículos assusta moradores de Contagem (MG)

Os constantes furtos e roubos de veículos têm causado grande preocupação entre os moradores e comerciantes do bairro Eldorado, em Contagem, região Metropolitana de Belo Horizonte. A suspeita é que uma quadrilha esteja atuando na região, facilitando a ocorrência desses crimes.



A Polícia Militar de Minas Gerais informa que tem intensificado as ações de prevenção e repressão aos furtos e roubos. A PM declarou também que tem obtido resultados positivos, com uma redução no número de roubos em toda a área, comparado ao ano anterior. No bairro Eldorado, em Contagem (MG), as operações têm sido reforçadas com o uso de motos policiais para aumentar a segurança e promover ações preventivas.



Veja a reportagem completa no vídeo acima.