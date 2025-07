Quadrilha que extraía minério de ferro em área de preservação ambiental é alvo da PF em MG

A Polícia Federal cumpriu dez mandados de busca e apreensão em diversas cidades de Minas nesta quarta-feira (02). O alvo da operação foi uma quadrilha que extraía minério de ferro ilegalmente.



A investigação acompanhava o bando há mais de um ano após uma denúncia anônima. Os policiais descobriram que os mesmos suspeitos já acumulam ocorrências desde 2014 no norte do estado.



A quadrilha extraía minério de ferro do vale da cancela, que fica no município de Grão Mogol, a 556 km de Belo Horizonte. O local é uma área de preservação ambiental sem qualquer autorização, o que agrava o crime.



Um laudo feito pela Polícia Federal apontou que entre abril e outubro de 2023, foram retiradas cerca de 19 mil toneladas de minério do local. O grupo teve lucro de quase R$ 2 milhões no período.



Os policiais também descobriram indícios de sonegação fiscal e lavagem de dinheiro. Foram apreendidas máquinas e veículos usados na extração e transporte do minério, além de celulares, computadores, mídias digitais, documentos fiscais e contábeis.



