Quatro postos são interditados por vender combustível adulterado em Belo Horizonte

Quatro postos de combustíveis da mesma rede foram interditados em Belo Horizonte por comercializarem gasolina adulterada com solventes. A operação do Procon (Programa de Proteção e Defesa do Consumidor) contou com apoio da Polícia Militar.



A análise técnica identificou vício de qualidade no combustível, o que configura uma grave infração contra os direitos do consumidor. Motociclistas relataram que a gasolina danificou peças dos veículos. Os estabelecimentos só poderão reabrir após nova análise oficial comprovar que o combustível atende às normas. Em 2024, o Procon já interditou 23 postos em Minas, 10 deles em BH. A rede investigada também será alvo de processo administrativo.



