"R$50 ou um presente misterioso?": nova tendência movimenta comércio em BH

Uma nova tendência que surgiu nos Estados Unidos está fazendo sucesso também no Brasil e já chegou a Belo Horizonte. Trata-se da “compra misteriosa”: o cliente paga um valor fixo e escolhe um pacote sem saber o que tem dentro. A ação, que lembra um jogo, viralizou nas redes sociais com desafios como “R$50 ou um presente misterioso?”. A pessoa tem apenas dois minutos para tomar a decisão e pode sair com algo simples ou surpreendente. Veja a reportagem completa no vídeo acima.