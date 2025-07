RECORD nos Bairros: apresentação musical e sorteio de geladeira animam festa no Confisco (Parte 3)

A “RECORD nos Bairros” foi marcada por muita música e emoção no bairro Confisco, na região da Pampulha, em BH, neste sábado (19). O público se animou com as apresentações ao vivo. O evento teve também o sorteio de uma geladeira, que agitou a plateia. Os moradores também seguiram aproveitando os serviços gratuitos oferecidos por parceiros como Supermercados BH, Drogaria Araújo, ValeNet, APVS, SESC e Prefeitura de Belo Horizonte.