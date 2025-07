RECORD nos Bairros: evento acaba com sorteio de caminhão de prêmios e show do Baianeiros (Parte 4)

A RECORD nos Bairros no bairro Confisco, na região da Pampulha, em Belo Horizonte, aconteceu neste sábado (19). No evento, o público viveu momentos de muita emoção com o aguardado sorteio do caminhão recheado de prêmios, que contou com a presença do prefeito Álvaro Damião (União). O grande vencedor foi Estevão José Souza. O evento encerrou com um show do grupo musical Baianeiros, que animou a festa, levando energia e alegria para todos os presentes.