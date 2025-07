RECORD nos Bairros: evento conta com serviços gratuitos, sorteios e visita de Marcelo Aro (Parte 2)

Na "RECORD nos Bairros", neste sábado (19), a comunidade do bairro Confisco, na região da Pampulha, em Belo Horizonte, contou com uma grande estrutura de atendimentos gratuitos à disposição da população: consulta oftalmológica com encaminhamento para óculos, vacinação, orientações jurídicas, emissão de documentos, encaminhamento para benefícios sociais e vagas de emprego. A ação foi realizada com o apoio da Prefeitura de BH, Sesc, Drogaria Araújo, Supermercados BH, entre outros parceiros.



O atual secretário de Governo de Minas Gerais, Marcelo Aro, que hoje comanda o quadro Blitz RECORD, esteve presente e destacou a importância da iniciativa no cuidado com as famílias. Durante a festa, também foram distribuídos kits com brindes à comunidade.