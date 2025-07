RECORD nos Bairros: festa com serviços e prêmios agita o público no Confisco, em BH (Parte 1)

Neste sábado (19), o bairro Confisco, na região da Pampulha, em Belo Horizonte, foi palco da RECORD nos Bairros, uma grande festa promovida pela RECORD Minas. A programação contou com a presença animada dos apresentadores Lair Rennó, Mauro Tramonte, Helverte Moreira, Garcia Júnior, Virgínia Nalon e Leila Toledo. Além de muitos outros jornalistas do elenco da emissora.



O evento contou também com serviços gratuitos para a população, como emissão de documentos, vacinação e oportunidades de emprego. O cantor Arthur Belmonte levantou o público com grandes sucessos do pagode. A ValeNet ainda sorteou uma TV de 50 polegadas, além de oferecer planos promocionais e internet para os moradores.



