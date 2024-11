Rede elétrica é atingida após a queda de duas árvores em Belo Horizonte

Duas árvores caíram nesta quinta-feira (14), em Belo Horizonte. Uma no Centro e outra na região da Pampulha. No momento da queda, não chovia, mas o solo estava encharcado. A árvore de grande porte quebrou na raiz e ficou atravessada. Ela atingiu a rede elétrica e um carro estacionado. Alguns fios pegaram fogo, pendurados no poste e espalhados no chão, bem perto de uma casa. Veja a reportagem completa no vídeo acima.