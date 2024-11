Repórter é desafiado a participar de treinamento com cães da PMMG

O repórter Asafe Alcântara foi desafiado a participar de um treinamento com os cães da Polícia Militar de Minas Gerais. Os animais atuam em diversas ocorrências no estado, seja para farejar drogas ou localizar criminosos. Ele entrou em um canil, usou roupas especiais e até se escondeu em uma mata para simular uma ocorrência. Veja a reportagem completa no vídeo acima.