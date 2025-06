Repórter mostra com exclusividade casa onde corpos foram encontrados na Grande BH

“É de uma covardia sem tamanho. Meu primo não fazia nada a ninguém. Acolheu esse rapaz e teve esse fim. Estamos devastados”, contou Luciene Ribeiro Rocha, prima de Jairo Vieira Lima, proprietário da casa e uma das vítimas encontradas enterradas em uma casa em Ribeirão das Neves, na região Metropolitana de Belo Horizonte.



O corpo de Jairo e do amigo dele, Anderson Alves Brandão, de 51 anos, foram localizados depois que vizinhos deram falta dos dois. Um dos cadáveres estava dentro de uma mala e o outro enterrado no quintal.



Ao chegar à casa de Jairo, os vizinhos encontraram João Vitor Fernandes Mello, de 28 anos, que alegou ter comprado o imóvel recentemente. No local, os policiais encontraram roupas sujas de sangue, um colchão com manchas e, no quintal, uma área de terra remexida. Após escavações, os corpos foram localizados com sinais de violência. O suspeito, que já tinha cinco passagens por crimes como furto e tentativa de homicídio, foi preso em flagrante.



Segundo relatos, João Vitor Fernandes Mello, teria sido acolhido por Jairo em sua casa a pedido do pai do rapaz, que também é vizinho e amigo antigo da família. Os parentes da vítima e a polícia ainda não desvendaram as motivações para os assassinatos. A Polícia Civil segue com a investigação para esclarecer a motivação do crime e se houve participação de outras pessoas. Os corpos foram encaminhados ao IML e o suspeito permanece à disposição da Justiça.



