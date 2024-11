Repórter participa de treinamento de cães utilizados para farejar drogas ou localizar criminosos

Os cães da Rocca, as Rondas Ostensivas com Cães da Polícia Militar de Minas Gerais, atuam em diversas ocorrências no estado. Seja para farejar drogas ou localizar criminosos. O repórter Asafe Alcântara foi fazer um dia de treinamento com os cães e foi desafiado a entrar em um canil, a usar roupas especiais e até se esconder em uma mata para simular uma ocorrência. Veja a reportagem completa no vídeo acima.