Repórter se junta aos personagens do "Trenzinho da Alegria" pelas ruas de Belo Horizonte

O fenômeno do “Trenzinho da Alegria”, mais conhecido como “Carreta Furacão”, conquistou o coração dos quatro cantos do país. O repórter do Balanço Geral Minas, Asafe Alcântara, decidiu encarar o desafio e passar um dia na pele de um dos icônicos personagens que compõem o espetáculo. O trabalho precisa de uma dose extra de energia, “Exige preparo físico e muita paciência”, admite o jornalista.



