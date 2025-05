Representantes da FIFA realizam vistoria no Mineirão, que irá receber Copa do Mundo Feminina em 2027

Representantes da FIFA (Federação Internacional de Futebol Associado) realizaram uma vistoria no Mineirão, em Belo Horizonte, uma das cidades sede da Copa do Mundo Feminina de 2027, para averiguar exigências propostas. O estádio permanecerá em funcionamento até o evento e não passará por grandes reformas. As melhorias planejadas buscam aprimorar a estrutura já existente. A Copa será realizada entre junho e julho, com cada sede recebendo cinco jogos. As cidades para as partidas da semifinal e final ainda não foram definidas.



