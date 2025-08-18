Revendedora de maquiagem tem carro arrombado e produtos furtados em Belo Horizonte

Hosanna Ruas, uma revendedora de maquiagem, teve todo seu estoque, avaliado em R$ 20 mil, roubado após seu carro ser arrombado a cerca de 200 metros de sua nova casa no aglomerado da Serra, na região Centro-sul de Belo Horizonte. Com um dos vidros traseiros quebrados, o veículo continha toda a mercadoria para venda. Criando sozinha uma filha de três anos, a vítima enfrenta dificuldades financeiras devido ao ocorrido e pede ajuda para identificar vendedores suspeitos. Moradores relataram que furtos na área são recorrentes.



