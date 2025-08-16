Logo R7.com
Romeu Zema lança pré-candidatura à Presidência em evento em São Paulo

Governador de Minas destacou gestão fiscal, combate à corrupção e geração de empregos como metas caso ocupe o cargo

Balanço Geral MG|Do R7

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), lançou nesta sexta-feira (16) em São Paulo a pré-candidatura à Presidência da República. O evento reuniu cerca de 1.000 pessoas, entre lideranças políticas, apoiadores e especialistas. Em discurso, Zema reforçou sua experiência como gestor em Minas, defendeu responsabilidade fiscal, combate à corrupção e a criação de empregos como metas caso ocupe o cargo. O pré-candidato afirmou que pretende levar para o país o modelo aplicado no Estado e destacou medidas como o uso de aeronaves oficiais em benefício da saúde e segurança pública. Ao longo do encontro, o tom do governador foi de defesa da eficiência, transparência e mudança no cenário político nacional.

