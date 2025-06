Rompimento de adutora causa interrupção no fornecimento de água e lama nas ruas de BH

A Copasa (Companhia de Saneamento de Minas Gerais) ainda trabalha para conter um vazamento provocado pelo rompimento de uma adutora no bairro Serra, na região Centro-sul de Belo Horizonte. O problema começou na manhã de domingo (29), e gerou lama, alagamento e a interdição de um quarteirão. Após um primeiro conserto, um novo vazamento foi identificado, e equipes seguem no local. O fornecimento de água já foi restabelecido, e a companhia informou que os reparos na rede devem ser concluídos até esta segunda-feira (30). A recuperação do asfalto está prevista para terça-feira (01).



