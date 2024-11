Saiba como uma alimentação saudável pode auxiliar seus estudos para o Enem

Especialista explica como os estudantes que farão o ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio) podem se preparar para a prova com a ajuda da alimentação. Para ter um bom desempenho, é essencial que o corpo esteja bem preparado, assim como a mente. Manter uma alimentação balanceada antes e durante as provas pode fazer toda a diferença. Veja a matéria completa no vídeo acima.