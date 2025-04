Sargento Anderson Cleiton é sepultado em BH após acidente durante trilha de bike

O ciclista e sargento da Polícia Militar, Anderson Cleiton Rosa, foi enterrado neste sábado (26), na região norte de Belo Horizonte. Amigos e familiares participaram do sepultamento e prestaram homenagens, destacando o legado do sargento como ciclista e influenciador nas redes sociais. Anderson morreu após sofrer um acidente de bicicleta em uma trilha que dá acesso ao distrito de São Sebastião das Águas Claras, conhecido como Macacos, em Nova Lima, na região Metropolitana, no feriado de 21 de abril. Ele ficou três dias internado em estado grave no Hospital João 23 mas não resistiu aos ferimentos Além do legado no ciclismo, ele deixa seus dois filhos, Daniel e Daniely.



