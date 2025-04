Sargento da PM é flagrado dirigindo em zigue-zague na Avenida Amazonas, em BH

Um sargento da Polícia Militar foi flagrado dirigindo imprudentemente na Avenida Amazonas, uma das principais vias de Belo Horizonte. Dois policiais, que seguiam para o Batalhão de Trânsito, deram voz de parada ao motorista após perceberem a direção perigosa. Ao ser abordado, o sargento apresentou sinais de embriaguez e portava uma pistola particular, que foi recolhida. Ele alegou que não estava dirigindo, mas sim um amigo, versão que não convenceu os agentes. Levado à delegacia, o militar se recusou a realizar o teste do bafômetro. O carro foi apreendido e levado para um pátio credenciado.



