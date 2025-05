Saúde para Todos: doença celíaca atinge mais de dois milhões de brasileiros

O quadro Saúde para Todos desta segunda-feira (19) fala sobre a doença celíaca, uma condição autoimune provocada pela intolerância ao glúten, proteína presente em cereais como trigo, centeio e cevada. No Brasil, mais de dois milhões de pessoas são celíacas, mas apenas 20% estão diagnosticadas corretamente. Entre os sintomas principais estão problemas intestinais, dores abdominais, dores nas articulações e alterações na pele e no humor. A única maneira eficaz de tratamento é eliminar o glúten da dieta, e a preocupação com a contaminação cruzada é constante. Em Belo Horizonte, hospitais são obrigados a oferecer alimentação adequada para pacientes celíacos.



