Saúde para Todos: entenda os cuidados da diabetes, doença que atinge cerca de 20 milhões no Brasil

segundo a Sociedade Brasileira de Diabetes, aproximadamente 20 milhões de brasileiros vivem com a doença. Júlia, estudante de medicina, utiliza uma bombinha de insulina para manter o controle da glicose e destaca a importância de uma alimentação balanceada e prática de exercícios, como handebol e academia. A nutricionista Mônica, também diabética, discute mitos e verdades sobre a alimentação, como a possibilidade de ingerir alimentos que crescem abaixo da terra e a importância de controlar as porções de carboidratos. O tratamento do diabetes inclui uso de insulina ou medicamentos, dependendo do tipo, além de atenção a sintomas como fadiga e sede excessiva. Especialistas alertam para a necessidade de cuidados com lesões que podem resultar em amputações se não tratadas adequadamente. A prevenção é fundamental para evitar complicações graves associadas à doença.



