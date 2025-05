Saúde para Todos: entenda os impactos da endometriose na vida das mulheres

No quadro Saúde para Todos desta segunda-feira (26), especialista falam sobre a endometriose. A condição que afeta mulheres em idade reprodutiva, causa dores, fluxo menstrual intenso e dificuldades para engravidar. Especialistas destacam que reconhecer os sintomas é essencial para o tratamento adequado, que pode incluir hormônios, mudanças de hábitos e intervenção cirúrgica. Apesar de as causas ainda não serem completamente conhecidas, estudos indicam fatores genéticos e hormonais como possíveis influências. "Sentir dor não é normal", alertam médicos, reforçando a importância de buscar suporte médico para melhorar a qualidade de vida.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!