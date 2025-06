Saúde para Todos: Lipedema afeta mais de 10 milhões de pessoas no Brasil

No quadro Saúde para Todos desta segunda-feira (2) falamos sobre o Lipedema, uma condição que provoca acúmulo irregular de gordura, afetando principalmente mulheres. No Brasil, são mais de 10 milhões de pessoas que sofrem com a doença. O tratamento envolve mudanças na alimentação, exercícios e suporte psicológico.



