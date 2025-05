'Se precisar de socorro, a ambulância não chega', denuncia moradora de Sabará (MG)

Os moradores da Rua Lima do Arte, no bairro Nossa Senhora de Fátima, em Sabará, na Grande BH enfrentam problemas de infraestrutura. A população denuncia esgoto a céu aberto, mato alto, buracos e ausência de pavimentação. "Não é a primeira vez que fazem reportagem. Vimos pessoas caindo, e o acesso para deficientes é muito difícil", relata um dos moradores. As casas utilizam fossas que despejam água suja na rua, aumentando o risco de doenças. A prefeitura de Sabará informou que técnicos da Secretaria de Obras realizariam uma avaliação no local. "Se precisar de socorro, a ambulância não chega. Sentimos que somos esquecidos, apesar de pagar nossos impostos", desabafa outra moradora.



