Secretário de esportes de São Joaquim de Bicas (MG) é indiciado por assédio sexual

A Polícia Civil concluiu a investigação sobre denúncias de assédio sexual na prefeitura de São Joaquim de Bicas, cidade na região metropolitana de Belo Horizonte. O secretário municipal de esportes foi indiciado nesta quinta-feira (03).



A primeira denúncia contra o homem foi feita no dia 28 de março, por uma funcionária da prefeitura. Em seguida, outras duas mulheres relataram também terem sido vítimas do secretário. As funcionárias denunciam contato físico não autorizado, tentativas de beijos forçados, além de comentários maliciosos e algumas insinuações indevidas.



O secretário foi exonerado do cargo público e o caso foi enviado ao Ministério Público, que chegou a solicitar o mandado de prisão preventiva contra o homem. Mas, o órgão decidiu que a delegacia deve ouvir ainda as testemunhas de defesa antes de decidir se aceita o pedido de prisão.



