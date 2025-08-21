Logo R7.com
Segurança tem pescoço cortado por linha chilena e é internado em estado grave em BH

Homem pilotava moto com a esposa na garupa quando foi atingido e mesmo sangrando conduziu o veículo até o hospital

Balanço Geral MG|Do R7

Um segurança de 38 anos ficou gravemente ferido após ter o pescoço cortado por uma linha chilena enquanto passava de moto pela avenida Cristiano Machado, em Belo Horizonte. Ele estava com a esposa na garupa quando foi atingido e, mesmo sangrando, conseguiu pilotar até o Hospital Risoleta Neves, na região de Venda Nova, onde passou por cirurgia e segue internado no CTI.

A esposa dele, Leidimara, relatou momentos de desespero ao ver o sangue jorrar. “Na hora que ele levantou o pescoço ainda esguichou sangue em mim. Entrei em desespero”, contou.

A Polícia Militar informou que, durante a operação Linha Chilena, realizada entre 21 de julho e 3 de agosto, 25 pessoas foram presas em Minas Gerais e 142 materiais cortantes foram apreendidos. O uso e a venda de linhas cortantes são proibidos no estado e podem caracterizar crime.

