Seis homens são presos com pistola turca, armas, munições e dinheiro em Santa Luzia (MG)

Seis homens foram presos em flagrante no município de Santa Luzia, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, depois de serem encontrados com várias armas de fogo e munições dentro de um apartamento. A ação ocorreu após uma denúncia anônima que levou os policiais ao local, onde foram encontradas três pistolas (duas de nove milímetros, uma delas importada da Turquia, e outra ponto 40), além de uma espingarda calibre 12, todas sem numeração. Também foram apreendidos R$3.700,00 em notas de R$50,00 e R$100,00. No momento da operação, a filha de dois anos de um dos presos estava no apartamento. A polícia segue investigando a origem das armas e as intenções do grupo.



