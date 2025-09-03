Sejusp divulga atualização da lista de criminosos mais procurados em Minas

A Secretaria de Justiça e Segurança Pública apresentou a nova lista dos criminosos mais procurados de Minas Gerais. Dos 12 nomes divulgados, sete já estão presos, dois morreram e três continuam foragidos.



Durante a coletiva, chamou atenção a ausência de Dalmo Gomes dos Santos, conhecido como Rebelde, apontado como um dos maiores traficantes da Grande BH e ligado ao PCC. Apesar de não constar na lista por não representar “perigo iminente” dentro do Estado, ele voltou ao radar da polícia após um foguetório em cidades da região metropolitana e no bairro São Francisco, em BH, em comemoração ao seu aniversário.



Condenado a mais de 50 anos de prisão por homicídio, tráfico e extorsão, Dalmo segue procurado.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!