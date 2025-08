Sejusp investiga ausência de segundo agente que escoltaria preso que matou policial em BH

O policial penal assassinado dentro de um hospital particular em Belo Horizonte fazia sozinho a escolta do preso suspeito pelo crime. A conduta contraria o protocolo da função. Segundo a Secretaria de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais (Sejusp), um segundo agente havia sido escalado, mas se ausentou sem autorização ou justificativa. A corregedoria instaurou procedimento interno para apurar a atitude do servidor.



A Secretaria informou ainda que a presença de dois policiais foi verificada pela última vez durante uma fiscalização feita por equipe da unidade prisional. O colega da vítima teria retornado apenas no dia seguinte ao crime e não se apresentou mais para o trabalho.



Ainda de acordo com a Sejusp, serão apurados também os demais protocolos de segurança adotados na custódia hospitalar, como o uso de algemas, que teria sido desrespeitado.



