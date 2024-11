Sem cinto de segurança, motorista é arremessado do veículo em acidente em BH Segundo testemunhas, o motorista estava em alta velocidade, perdeu o controle do veículo e bateu no canteiro central

Balanço Geral MG|Do R7 14/11/2024 - 10h44 (Atualizado em 14/11/2024 - 10h44 ) twitter

