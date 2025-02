Sequestrador de ônibus pode ser liberado após pagamento de fiança

O sequestrador do ônibus da linha 2290 (Nacional/BH) no bairro Nacional, em Contagem, na Grande BH, Diego Rodrigues Cordeiro, de 36 anos, deve passar por audiência de custódia. O autor do sequestro segue internado no Hospital Municipal de Contagem sob escolta policial. Diego pode responder criminalmente em liberdade pelo crime de sequestro e cárcere privado na modalidade simples, previsto no Art. 148 do Código Penal, com pena de reclusão de um a três anos e cabe fiança. Durante a audiência de custódia, a fiança poderá ser concedida, considerando que ele é primário, tem bons antecedentes e residência fixa.