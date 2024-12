Serasa prorroga prazo do Feirão Limpa Nome para negociação de dívidas

A Serasa vai prorrogar, até o dia 20 de dezembro, o Feirão Limpa Nome. A iniciativa é uma ação voltada para facilitações na negociação de dívidas. Nessa edição do feirão, 466 mil pessoas fizeram a quitação de dívidas em Minas Gerais, um crescimento de 36% no volume de acordos em comparação ao mesmo período de 2023. A negociação pode ser realizada em uma das agências dos Correios ou pela internet. No site da Serasa é possível consultar as pendências, negociar e gerar boleto.