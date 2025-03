Serra do Cipó é refúgio para quem busca sossego e natureza durante o carnaval de MG

A Serra do Cipó, localizada na cidade de Santana do Riacho, a cerca de 100 km de Belo Horizonte, é o destino ideal para quem busca sossego em meio à natureza. Sem a agitação das grandes multidões, o local oferece uma experiência tranquila, onde o único som que se ouve é o das cachoeiras que enfeitam a região. Com diversas opções de diversão e pontos turísticos, a Serra do Cipó é um lugar perfeito para relaxar e se reconectar com a natureza. Veja a reportagem completa no vídeo acima.