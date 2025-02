Servidores do hospital IPSEMG, em BH, protestam por falta de ar-condicionado

Funcionários do hospital IPSEMG, em BH, fizeram um protesto nesta quarta-feira (29) pela falta de ar condicionado do setor de Raio-X. O equipamento está quebrado há quase dois meses e a sensação térmica do local chega a 40°C. Segundo a categoria, além do transtorno para os funcionários e pacientes, a temperatura alta coloca em risco os equipamentos.



A assessoria do IPSEMG informou que os serviços de manutenção corretiva e preventiva nos aparelhos de ar-condicionado estão em andamento e devem ser concluídos em breve.