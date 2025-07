Servidores protestam contra possível fechamento de hospitais em Belo Horizonte

Servidores da saúde protestaram em frente ao Hospital Infantil João Paulo II, em Belo Horizonte, contra o risco de fechamento de quatro hospitais estaduais com a construção do Complexo Hospitalar Padre Eustáquio. Segundo os manifestantes, a nova estrutura pode substituir unidades de referência, como o João Paulo II, a Maternidade Odete Valadares, o Hospital Eduardo de Menezes e o Alberto Cavalcanti. As instituições atendem áreas como infectologia, oncologia e saúde materno-infantil, e são fundamentais para o SUS em Minas. A Secretaria de Saúde nega que haja planos de fechamento, mas profissionais afirmam que o projeto não prevê pronto-atendimentos e temem a perda de leitos e de formação médica.



