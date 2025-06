‘Só deixa eu tirar minha filha’, pediu grávida que teve o carro roubado na Grande BH

A mulher grávida que teve o carro roubado por dois homens em Santa Luzia, na região Metropolitana de Belo Horizonte, conta que só pensou na filha que estava dentro do veículo quando os suspeitos anunciaram o assalto. “Eu gritei: ‘só deixa eu tirar minha filha’”.



“A gente ainda fica sem acreditar, né? Acho que leva um tempo. Você fica em estado de choque e parece que não aconteceu. Depois que vai caindo a ficha”, lembrou.



Depois do roubo, a polícia foi chamada e iniciou uma perseguição. Um dos suspeitos, Antônio Vidal Vieira dos Santos, foi baleado após tentar fugir e gesticular como se estivesse armado. Ele foi atendido e não corre risco de morte. O irmão dele, Cauã Richard Vidal Vasconcelos, inicialmente negou o crime, mas depois confessou o roubo.



A pistola usada no assalto era furtada de um delegado. Os pertences da vítima foram recuperados.



“A gente fica com mais medo ainda, porque com esse tanto de passagens, ameaças, né? E estão soltos. Aí dá uma insegurança”, conta a vítima.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!